Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Wetterprognose: Viele Wolken, zum Wochenende etwas milder

Wetterprognose

Viele Wolken, zum Wochenende etwas milder

In Hessen zeigt sich der Freitag überwiegend grau und kühl mit einzelnen Schauern. Am Wochenende wird es meist trocken und etwas freundlicher.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Das Wetter am Freitag in Hessen wird herbstlich. (Symbolbild)
    Das Wetter am Freitag in Hessen wird herbstlich. (Symbolbild) Foto: Thomas Banneyer/dpa

    Kühles Herbstwetter bestimmt am Freitag das Geschehen in Hessen. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) ist es stark bewölkt bis bedeckt. Im Tagesverlauf regnet es laut der Vorhersage örtlich schauerartig. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 12 und 15 Grad, im höheren Bergland um 9 Grad.

    Am Samstag wird es wechselnd bis stark bewölkt, gebietsweise regnet es. Die Temperaturen steigen laut DWD auf 15 bis 18 Grad, auf der Wasserkuppe werden etwa 12 Grad erreicht.

    In der Nacht zum Sonntag kühlt es auf 9 bis 6 Grad ab, örtlich bildet sich Nebel. Autofahrer sollten wachsam sein. Der Sonntag bringt nach Nebelauflösung wolkiges Wetter. Laut DWD erreichen die Höchstwerte 15 bis 19 Grad.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden