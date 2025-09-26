Viele Wolken, zum Wochenende etwas milder

Kühles Herbstwetter bestimmt am Freitag das Geschehen in Hessen. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) ist es stark bewölkt bis bedeckt. Im Tagesverlauf regnet es laut der Vorhersage örtlich schauerartig. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 12 und 15 Grad, im höheren Bergland um 9 Grad.

Am Samstag wird es wechselnd bis stark bewölkt, gebietsweise regnet es. Die Temperaturen steigen laut DWD auf 15 bis 18 Grad, auf der Wasserkuppe werden etwa 12 Grad erreicht.

In der Nacht zum Sonntag kühlt es auf 9 bis 6 Grad ab, örtlich bildet sich Nebel. Autofahrer sollten wachsam sein. Der Sonntag bringt nach Nebelauflösung wolkiges Wetter. Laut DWD erreichen die Höchstwerte 15 bis 19 Grad.