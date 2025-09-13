Wechselhaftes Wetter mit Schauern in Hessen erwartet

Mal bewölkt, mal etwas Sonne, dazwischen Schauer und teils Gewitter: Das Wetter in Hessen bleibt wechselhaft. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet heute im Tagesverlauf mit Schauern und örtlich kurzen Gewittern. Auch vereinzelten Starkregen, Hagel und stürmische Böen rund um die Gewitter schließen die Meteorologen nicht aus. Die Temperaturen erreichen demnach höchstens 18 bis 21 Grad.

In den kommenden Tagen soll es dann überwiegend wechselnd bewölkt werden. Vor allem im Süden und im Osten seien am Sonntag noch einzelne Schauer möglich. Ansonsten bleibe es aber überwiegend trocken bei höchstens 18 bis 21 Grad.

Auch die neue Woche startet zumindest gelegentlich mit Schauern. Der Montag bringt dazu Höchsttemperaturen zwischen 20 und 24 Grad, der Dienstag hingegen 17 bis 20 Grad und teils auch dichtere Wolken. Außerdem soll es an beiden Tagen windig werden: Die Meteorologen rechnen mit gebietsweise starken bis teils stürmischen Böen.