Oktoberfeste in Karlsruhe und Umgebung: Wie wird das Wetter?

In der Region Karlsruhe steht die Oktoberfest-Saison an. Erfahren Sie in den nächsten Tagen hier, ob das Dirndl reicht oder eine Regenjacke mit muss.

In Karlsruhe steht die Oktoberfest-Saison vor der Tür, und wie jedes Jahr stellen sich viele die Fragen: Wie wird das Wetter? Reicht das Dirndl oder sollte man doch lieber eine Jacke einpacken? Wir liefern Ihnen einen ersten Überblick über die Wetterprognosen und die Trends der kommenden Tage und Wochen. So sind Sie für alle Oktoberfeste in der Region Karlsruhe gut gerüstet.

Oktoberfest in Karlsruhe: So wird das Wetter

Die Vorfreude auf das Oktoberfest in Karlsruhe, das vom 22. September bis zum 7. Oktober stattfindet, hat sich gelohnt. In Karlsruhe hat das Wetter zwar zu Beginn des Oktoberfests am 22. September etwas zu wünschen übrig gelassen - neben einem Sonne-Wolken-Mix kam es immer wieder zu Schauern bei einer Tageshöchsttemperatur von 21 Grad - aber schon am Samstag sah es besser aus.

Am Mittwoch, 27. September, ist es laut WetterKontor leicht bewölkt bei Temperaturen von 10 bis 25 Grad. Bis Sonntag, 1. Oktober, sagt WetterKontor viel Sonne und Wolken voraus bei Höchsttemperaturen zwischen 23 und 27 Grad. Es bleibt trocken.

Wetter auf dem Cannstatter Wasen: Wie wird's?

Auf dem Cannstatter Wasen findet eines der größten Volksfeste in Deutschland statt und zieht jedes Jahr Millionen von Besuchern an. Zum Start des Wasen am 22. September hat es auch hier geregnet bei Temperaturen zwischen 10 und 20 Grad.

Am Mittwoch, 27. September, sieht es jedoch besser aus: WetterKontor sagt bis Sonntag, 1. Oktober, einen Sonne-Wolken-Mix voraus mit Höchsttemperaturen zwischen 23 und 28 Grad. Es bleibt trocken.

Oktoberfest Blankenloch 2023: So wird das Wetter

Das Oktoberfest in Blankenloch 2023 startet am 29. September. Laut WetterKontor soll es zum Start am Freitag 27 Grad warm und sonnig werden. Auch die Prognose für die restlichen Festtage sieht gut aus: Die Temperaturen liegen zwischen 23 und 26 Grad, regnen soll es nicht.

Wetter auf dem Oktoberfest Bruchsal 2023

Ob das Wetter auf dem Oktoberfest Bruchsal 2023 gut wird oder ob es nicht doch regnet, ist bislang noch schwer vorherzusagen. Denn das findet erst am 21. Oktober statt. Sobald es Informationen hierzu gibt, werden wir Sie an dieser Stelle informieren.

So wird das Wetter auf dem Oktoberfest Linkenheim 2023

Wenn es nach den Prognosen geht, sieht das Wetter beim Oktoberfest in Linkenheim 2023 unter keinem guten Stern. WetterKontor rechnet für dem 3. Oktober mit 23 Grad bei gleichzeitig 60 Prozent Regenrisiko. Auf Regenschirm und -jacke sollten Sie daher lieber nicht verzichten.

Wetter auf dem Badisches Oktoberfest 2023

Am 30. September geht das Badische Oktoberfest 2023 in Bahlingen am Kaiserstuhl weiter. WetterKontor sagt bis zum 2. Oktober Temperaturen zwischen 24 und 27 Grad voraus, regnen soll es nicht.

Sobald es mehr Informationen zum Oktoberfest-Wochenende in Bahlingen vom 6. und 7. Oktober gibt, informieren wir Sie an dieser Stelle.

Oktoberfest Malsch 2023: So wird das Wetter

Ob das Wetter auf dem Oktoberfest Malsch 2023 gut wird oder ob es nicht doch regnet, ist bislang noch schwer vorherzusagen. Denn das findet erst ab dem 6. Oktober statt. Sobald es Informationen hierzu gibt, werden wir Sie an dieser Stelle informieren.

Wie war das Wetter auf dem Oktoberfest Bruchhausen 2023?

Der Start des Oktoberfest Bruchhausen 2023 am 22. September war laut WetterKontor regnerisch. Bei 21 Grad wechselten sich Sonne und Wolken ab. Dafür war es an den restlichen Tage bis 24. September besser: Ein Sonne-Wolken-Mix mit Höchsttemperaturen zwischen 19 und 21 Grad.