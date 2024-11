Die neue Woche bringt Regen und Nebel

Die neue Woche beginnt in Baden-Württemberg kühl, neblig und wolkenverhangen. Es ist mit Regen und in höheren Lagen auch Schneeregen zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In der Nacht zum Montag breiten sich demnach dichter Nebel und Hochnebel aus, während es im höheren Bergland klar bleibt.

Die Tiefstwerte liegen zwischen fünf und einem Grad, vereinzelt ist Bodenfrost möglich. Am Montagmorgen startet der Tag vielerorts neblig-trüb, doch löst sich der Nebel im Laufe des Vormittags auf. Anschließend bleibt es laut Prognose überwiegend bewölkt, bevor am Nachmittag Regen einsetzt. Die Temperaturen steigen auf sechs bis elf Grad, der Wind weht schwach.

Nächtlicher Schneeregen in höheren Lagen

In der Nacht zum Dienstag bleibt es laut DWD stark bewölkt mit gelegentlichem Regen. Die Temperaturen sinken auf sechs bis ein Grad. Auch am Dienstag hält sich die dichte Wolkendecke, begleitet von leichtem Regen. Im Donautal werden maximal vier Grad erreicht, am Rhein und Neckar bis zu zehn Grad.

In der Nacht zum Mittwoch bleibt es weiterhin bewölkt, im Süden ist Regen möglich, in höheren Lagen teils Schneeregen. Der DWD erwartet Tiefstwerte zwischen vier und minus ein Grad, örtlich kann es glatt werden. Der Mittwoch zeigt sich überwiegend wolkenverhangen, bleibt jedoch meist trocken. Die Höchstwerte liegen bei zwei bis acht Grad. Ein schwacher Wind mit gelegentlichen Böen lässt es kühler wirken. In der Nacht zum Donnerstag klart es teilweise auf. Die Temperaturen sinken auf etwa null Grad, in Flussniederungen bleibt es etwas milder.

