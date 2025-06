Heiße Tage und tropische Nächte in Hessen

Es ist heiß und es wird noch heißer: Bis zu 38 Grad Celsius sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Hessen in der neuen Woche vorher. Die größte Hitze wird für Dienstag und Mittwoch erwartet. Anschließend folgen Abkühlung und heftige Gewitter.

Der Montag wird der Vorhersage zufolge sonnig, über dem Bergland bilden sich im Tagesverlauf einige Quellwolken, es bleibt jedoch trocken. 31 bis 36 Grad sagt der DWD vorher. Ganz im Norden und im höheren Bergland werden 29 Grad erwartet. Stellenweise folgt eine tropische Nacht, in der es nicht unter 20 Grad abkühlt.

Auch in Hochlagen mehr als 30 Grad

Am Dienstag und Mittwoch steigen die Temperaturen bis auf 38 Grad an. Selbst in den Hochlagen fällt die 30-Grad-Marke. Dazu ist es sonnig, höchstens einige Quellwolken schieben sich vor die Sonne. Die Nächte bleiben tropisch. Am Mittwoch sind im Bergland lokale Schauer und Gewitter nicht ausgeschlossen, meist bleibt es aber trocken.

Anschließend ist Abkühlung in Sicht, wie der DWD vorhersagt - voraussichtlich am Donnerstag. Es dürfte kräftige Gewittern geben, erklärte Meteorologe Tobias Reinartz.