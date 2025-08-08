Hessen steht warmes Sommer-Wochenende bevor

Der Hochsommer ist zurück: Die Hessinnen und Hessen können sich am Wochenende auf viel Sonne und hohe Temperaturen freuen. Bereits heute rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit Höchstwerten von bis zu 31 Grad und nur wenigen Wolken. Die Sonne zeigt sich auch viel, im Norden allerdings etwas weniger als im Süden. Insgesamt also «ruhiges sehr warmes bis heißes Sommerwetter», hieß es.

Der Samstag startet dann oftmals wolkenverhangen, es lockert allerdings im Tagesverlauf auf. Dazu erwartet der DWD maximale Temperaturen von 28 bis 32 Grad. Regen ist nicht in Sicht.

Auch am Sonntag soll es demnach trocken und sonnig bleiben. Mit bis zu 29 Grad wird es unwesentlich kühler. Ähnlich startet dann auch die neue Woche.