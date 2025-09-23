Icon Menü
Wettervorhersage: Im Norden heiter, im Süden regnerisch

Wettervorhersage

Im Norden heiter, im Süden regnerisch

Zweigeteiltes Wetter in Hessen: Im nördlichen Teil wird es freundlich, im südlichen Teil sind sogar Unwetter möglich.
    In Hessen wird wechselhaftes Wetter erwartet. (Symbolbild)
    In Hessen wird wechselhaftes Wetter erwartet. (Symbolbild) Foto: Martin Gerten/dpa

    Je nach Region müssen sich die Menschen in Hessen auf unterschiedliches Wetter einstellen. Im Norden des Landes bleibt im Tagesverlauf heiter bis wolkig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Süden werden dagegen Regenschauer erwartet. Stellenweise seien auch Unwetter nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen liegen tagsüber zwischen 10 und 17 Grad, in der Nacht wischen 4 und 10 Grad.

    Auch Mittwoch zeigt sich das Wetter von unterschiedlichen Seiten. Bei 12 bis 17 Grad regnet es im Süden, im Norden bleibt es trocken. Auch im weiteren Verlauf der Woche wird wechselhaftes Wetter erwartet, immer wieder sind Regenschauer möglich.

