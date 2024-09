Meist freundliches Wetter in Hessen - zum Wochenende sonnig

Nach einem nebligen Start zeigen sich heute einige Wolken in Hessen. Ab dem Mittag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) zudem vereinzelt Schauer und Gewitter. Ansonsten bleibt es bei bis zu 25 Grad oft trocken. Das bleibt laut DWD auch in der Nacht zum Freitag so. Es kühlt sich aber auf 11 bis 9 Grad ab und örtlich bildet sich Nebel.

Am Freitag bleibt es heiter und trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 22 und 25 Grad, im Bergland um 20 Grad. In der Nacht zum Samstag zeigt sich ein ähnliches Bild: Erneut ist kein Regen vorhergesagt, allerdings könnte es einige Nebelfelder geben, bei 11 bis 8 Grad, im Bergland bei örtlich bis 7 Grad.

Das Wochenende startet freundlich: Die Temperaturen klettern am Samstag auf bis zu 25 Grad, dazu zeigt sich öfter die Sonne. Auch am Sonntag bleibt es zunächst sonnig. Gegen Nachmittag erwartet der DWD allerdings einige Wolken und am Abend erste Schauer.