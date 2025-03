Mildes Wetter bringt Saharastaub nach Deutschland

Frühlingshafte Temperaturen, Sonne und staubige Luft: Mit dem milden Wetter bringt Wind aus dem Süden Saharastaub nach Deutschland. Die Konzentration sei im Moment allerdings bislang nicht sehr hoch, sagte Meteorologin Jacqueline Kernn vom Deutschen Wetterdienst (DWD).

Einen leichten Schleier oder Schimmer in der Ferne könne man allerdings bereits am Himmel beobachten. Das werde aufgrund der Wetterlage erst einmal so bleiben, sagte Kernn. Der Staub werde den Himmel wahrscheinlich aber vorerst nicht wirklich eintrüben. Dafür sei die Luft zu trocken.

Regen und Wolken kündigen sich an

Ein Tief zu Beginn der neuen Woche bringt laut Angaben des Wetterdienstes dann deutlich mehr Staub mit sich. Ab Sonntag könnte der Himmel etwas milchiger werden, hieß es.

«Das wird uns nicht mehr so betrüben, weil grundsätzlich auch feuchtere Luft dabei ist», erklärte die Meteorologin. Ab Montag rechnet Kernn in Deutschland mit deutlich mehr Wolken am Himmel und hin und wieder auch ein paar Regentropfen. «Ob wir von dem Staub viel sehen, oder ob das dann vielleicht einfach nur so ein bisschen dreckiger Regen wird, muss man jetzt abwarten.»