Nasskalter Start in die neue Woche

Die neue Woche beginnt in Hessen mit Regen, im Bergland ist auch Schnee möglich. Die Höchsttemperaturen am Montag werden zwischen ein und sechs Grad liegen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt.

Am Dienstag wird es stark bewölkt sein. Zeitweise fällt etwas Regen oder Schneeregen, im Bergland Schnee. Die Höchsttemperaturen erreichen zwei bis sieben Grad, oben auf den Bergen wird es nicht wärmer als minus ein Grad. Am Mittwoch ändert sich kaum etwas am Wettergeschehen. In den Nächten liegen die Temperaturen rund um den Gefrierpunkt. Gebietsweise besteht Glättegefahr.