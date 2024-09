Neue Woche wechselhaft und deutlich kühler

In Hessen müssen sich die Menschen auf einen spürbaren Wetterumschwung einstellen: Nach sommerlichen Tagen sinken die Temperaturen deutlich. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) können ab Montagnachmittag kurze Gewitter auftreten.

Am Dienstag zeigt sich das Wetter laut der Vorhersage wechselhaft bis stark bewölkt und es fällt zunächst nur vereinzelt Regen. Zum Abend hin zieht von Westen schauerartiger Regen auf, bei Höchsttemperaturen zwischen 17 und 20 Grad, in höheren Lagen um 15 Grad.

Nachts nur noch 3 bis 6 Grad

Am Mittwoch sind am Nachmittag erst Auflockerungen möglich, bevor erneut Regenschauer aufkommen. Es wird noch kühler, mit Höchstwerten zwischen 13 und 17 Grad. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 6 bis 3 Grad.

Auch am Donnerstag bleibt es laut Wetterexperten ähnlich, mit Höchstwerten zwischen 9 und 15 Grad. In der Nacht soll es wieder abkühlen auf 6 bis 3 Grad, lokal kann sich Nebel bilden.