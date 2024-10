Oktober bleibt mild - mehr Sonne zur Wochenmitte

Mit Temperaturen an die 20 Grad bleibt es mild in Hessen. Die Woche beginnt am Montag allerdings mit Wolken, im Nordwesten regnet es nach einer Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) auch zeitweise. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 18 und 21 Grad, im höheren Bergland bleibt es bei 15 Grad.

Auch der Dienstag beginnt wolkig bis stark bewölkt, im Tagesverlauf lockert es dann zunehmend auf. Mit Höchsttemperaturen zwischen 15 und 17 Grad ist es etwas kühler. Heiter bis sonnig wird der Vorhersage zufolge der Mittwoch, wenn sich der Nebel aufgelöst hat. Es erwärmt sich tagsüber auf 13 bis 16 Grad.