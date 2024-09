Regnerischer Wochenstart in Hessen

Nach einem herbstlichen Wochenende beginnt die neue Woche nass und bewölkt. Bereits in der Nacht auf Montag ziehen sich die Wolken zusammen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Bei Tiefstwerten zwischen 2 und 6 Grad könne es örtlich zu Bodenfrost kommen. Der Montag starte stark bewölkt, im Laufe des Tages breite sich bei Temperaturen von 14 bis 18 Grad Regen aus.

Auch am Dienstag bleibt es demnach bewölkt, zeitweise komme es zu teils kräftigem Regen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 15 und 18 Grad. Der Mittwoch verläuft ähnlich, jedoch mit nur noch 12 bis 15 Grad etwas kälter.

Am (heutigen) Sonntag hatte sich der Herbst nach anfänglichen Nebelschwaden mit Sonne und Temperaturen von bis zu 16 Grad noch einmal von seiner goldenen Seite gezeigt. «Zu Wochenbeginn ist das freundliche Wetter vom Sonntag aber schon wieder Geschichte», erklärt Nico Bauer von der DWD-Wettervorhersagezentrale. Und: «Auch am Dienstag und Mittwoch gehört der Regenschirm zum treuen Begleiter.» Stabiles und goldenes Oktoberwetter sei demnach vorerst nicht in Sicht.