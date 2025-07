Schauer und Gewitter in Hessen

In Hessen bleibt es auch in den kommenden Tagen nass und ungemütlich. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, kommt es im Tagesverlauf immer wieder zu Schauern. Ansonsten bedecken Wolken den Himmel. Dazu werden Temperaturen zwischen 19 und 23 Grad erreicht. In der Nacht kühlt es auf 10 bis 14 Grad ab und es bleibt weitestgehend trocken.

Am Mittwoch und Donnerstag zeigt sich den Angaben zufolge ein ähnliches Bild. Bei Temperaturen um die 20 Grad ist zudem mit Gewittern und teils Starkregen zu rechnen.