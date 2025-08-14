Sehr heißes Wetter mit einzelnen Gewittern in Hessen

In Hessen bleibt es weiterhin schwülheiß. Die Temperaturen erreichen heute bis zu 38 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Besonders im Süden ist mit extremer Hitze zu rechnen. Im Bergland können im Tagesverlauf einzelne starke Gewitter aufziehen.

Damit ist laut DWD auch am Freitag zu rechnen. Es bleibt bei bis zu 36 Grad weiterhin schwülheiß. Im Tagesverlauf können gebietsweise Gewitter aufziehen. Am Samstag würden dann nur noch Temperaturen zwischen 24 und 31 Grad erreicht.