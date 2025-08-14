Icon Menü
Wettervorhersage: Sehr heißes Wetter mit einzelnen Gewittern in Hessen

Wettervorhersage

Sehr heißes Wetter mit einzelnen Gewittern in Hessen

Es bleibt heiß und schwül in Hessen. Gebietsweise wird vor extremer Hitze und hohen Ozonwerten gewarnt.
Von dpa
    Gerade in den hessischen Städten bleibt es heiß. (Symbolbild)
    Gerade in den hessischen Städten bleibt es heiß. (Symbolbild) Foto: Andreas Arnold/dpa

    In Hessen bleibt es weiterhin schwülheiß. Die Temperaturen erreichen heute bis zu 38 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Besonders im Süden ist mit extremer Hitze zu rechnen. Im Bergland können im Tagesverlauf einzelne starke Gewitter aufziehen.

    Damit ist laut DWD auch am Freitag zu rechnen. Es bleibt bei bis zu 36 Grad weiterhin schwülheiß. Im Tagesverlauf können gebietsweise Gewitter aufziehen. Am Samstag würden dann nur noch Temperaturen zwischen 24 und 31 Grad erreicht.

