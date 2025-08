Sommer zeigt sich mit Sonne und Temperaturen bis 32 Grad

Viel Sonne und Temperaturen über 30 Grad: Der Sommer will den Menschen in Hessen in den nächsten Tagen zeigen, dass nach den vielen Regentagen noch mit ihm zu rechnen ist. Am Donnerstag ist es laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) meist heiter bis sonnig, im Norden zeitweise wechselnd bewölkt. Regen fällt keiner, dafür steigen die Temperaturen auf Werte zwischen 24 und 27, im Bergland auf 22 Grad.

Am Freitag klettern die Höchstwerte in der Südhälfte auf bis zu 32 Grad, im Norden auf 26 Grad. Der Süden bekommt auch mehr Sonnenschein ab als der Norden.

Ähnlich sind die Temperaturen auch am Samstag, wenngleich der Morgen zunächst etwas bewölkt sein wird. Doch die meisten Wolken werden laut DWD im Tagesverlauf verschwinden.