Sonne und niedrige Temperaturen in Hessen

Es bleibt kalt in Hessen. Nach einer frostigen Nacht kann es auf den Straßen stellenweise bis in den Vormittag hinein glatt sein, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilt. Tagsüber steigen die Temperaturen auf null bis drei Grad. Nebel und Wolken können teilweise den ganzen Tag die Sonne verdecken, dann bleibt es bei minus einem Grad.

Die Nacht auf Mittwoch wird den Angaben nach wieder frostig, die Tiefstwerte sinken auf minus drei bis minus sechs Grad, erneut muss mit Glätte gerechnet werden. Am Mittwoch ziehen aus Nordwesten Wolken auf, aus denen leichter Sprühregen fallen kann - in einzelnen Tallagen des nordhessischen Berglandes droht kurzzeitig Glatteis, wie der DWD vorhersagt. Ab dem Nachmittag lockern die Wolken auf, die Höchstwerte steigen auf zwei bis fünf Grad.