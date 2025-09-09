Starke Regenfälle in Hessen erwartet

In Hessen müssen sich die Menschen auf starke Regenfälle einstellen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vereinzelt vor Unwettergefahr. Ab dem Morgen ziehen Regenfälle vom Südwesten Richtung Nordosten. Dabei sind Gewitter und Unwetter nicht ausgeschlossen. Dabei kann es lokal bis zu 50 Liter pro Quadratmeter regnen. Die Temperaturen liegen bei 15 bis 21 Grad. Bis zum Abend nehmen die Regenfälle wieder ab.

Am Mittwoch sind nur noch einzelne Regenschauer zu erwarten. Teilweise lockert es bei 15 bis 20 Grad auf. Am Donnerstag zeigt sich ein ähnlich wechselhaftes Wetter.