Starker Wind mit Regen und Schnee im Südwesten

Orkanartige Böen wehen durch den Schwarzwald: Mit über 100 Kilometern pro Stunde soll der Wind über die Gipfel fegen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Erst am Donnerstag nimmt die Stärke der Böen demnach ein wenig ab. Im restlichen Südwesten werde ein starker Wind mit rund 50 bis 60 Kilometern pro Stunde erwartet. Das sei in etwa so stark, dass Zweige oder kleine Äste von Bäumen abbrechen könnten, berichtete der DWD-Meteorologe Thomas Schuster.

Ansonsten erwarte Baden-Württemberg diese Woche einige Regentropfen, die mancherorts durch Schneeflocken ersetzt werden. Abends und nachts kann es durch Schnee, Matsch und frostige Temperaturen kalt und glatt werden.

Tauwetter und schwankende Temperaturen

Im Schwarzwald taut der Schnee allmählich, wie es hieß. In Kombination mit dem Regen könnten sich kleinere Bergbäche bilden, Überschwemmungen seien aber unwahrscheinlich. Mit maximal 15 Grad bei Baden-Baden liegen die Temperaturen zum Wochenstart dem DWD-Meteorologen zufolge «weit über dem Klimamittel für Januar», das früher bei rund 10 bis 11 Grad lag. Der Wechsel von kalt zu warm sei allerdings ein «normales Wechselspiel» und werde durch die Luft aus Südwest bedingt.

Am Dienstag sinken die Temperaturen dem DWD nach auf maximal 1 Grad im Hochschwarzwald und maximal 8 Grad am Hochrhein. Tagsüber soll es wieder regnen, manchmal gebe es Schneeschauer. Oberhalb von 500 Metern sollen in der Nacht zum Mittwoch weitere Schneeflocken fallen. Mit wie viel Schnee gerechnet werden kann, ist Schuster zufolge noch unklar. Wo es schneit, sind vor allem abends und nachts Schneematsch und Glätte auf den Straßen möglich.

Wettermix setzt sich fort

Der Mittwoch starte verbreitet mit Schnee und Schneeschauern. Im Tagesverlauf soll es dann regnen. Der DWD erwartet maximale Temperaturen von 3 bis 10 Grad. Am Donnerstag werde der Regen im Bergland durch Schnee abgelöst. Die Höchsttemperaturen liegen dann bei 7 Grad in Oberschwaben und 13 Grad in der Ortenau, wie es hieß. Ab dem Wochenende sollen die Temperaturen wieder sinken, auch Minusgrade seien möglich.