Temperaturen über 20 Grad und vereinzelt Regen in Sicht

Die Menschen im Land können sich auf frühlingshafte Temperaturen freuen, am Samstag sollte der Regenschirm jedoch dabei sein. Unter Hochdruckeinfluss komme milde Luft nach Baden-Württemberg, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Das sorge schon am Mittwoch für bis zu 17 Grad im Rheintal. In der Nacht sinken die Temperaturen in Tallagen noch unter den Gefrierpunkt.

Der Donnerstag zeigt sich mit viel Sonne und schwachen Wind. In den Niederungen sind dabei bis zu 20 Grad zu erwarten. Am Freitag steigen die Temperaturen dann erneut: Der DWD erwartet Höchstwerte zwischen 15 und 23 Grad. Im Tagesverlauf sollen jedoch Wolken aufziehen. Über Nacht wird es dann zunehmend bewölkter, tagsüber dürfte es vereinzelt regnen. Es ist wieder etwas kühler mit Höchstwerten bis zu 18 Grad am Neckar.