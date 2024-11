Trübe Wetteraussichten - Glätte und Schnee in den Bergen

Regnerisch und kühl beginnt die neue Woche in Hessen. In Hochlagen fallen Schneeflocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) für den Montag vorhersagt. Mit drei Grad liegen die Temperaturen dort tagsüber knapp über dem Gefrierpunkt, ansonsten bewegen sie sich zwischen 5 und 8 Grad. Tagsüber wird es immer windiger, im Tiefland muss mit regional starken, im Bergland mit einzelnen stürmische Böen gerechnet werden.

Am Dienstag ändert sich nicht viel, es ist noch etwas windiger und im Bergland muss man sich auf Sturmböen und einzelne schwere Sturmböen einstellen. In der Nacht zum Mittwoch gehen die Regenschauer in Schneeregenschauer über, im Bergland gehen Schneeschauer nieder und es besteht Glättegefahr bei Tiefstwerten bis minus zwei Grad. Stürmische Böen und im Bergland schwere Sturmböen sind möglich.

Minustemperaturen im Bergland

Regen und Schneeregen bestimmten auch am Mittwoch das Bild, in höheren Lagen fällt Schnee. Im Norden sind einzelne Kältegewitter nicht ausgeschlossen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen vier und sechs Grad, im Bergland um zwei Grad. Weiterhin ist es sehr windig bis stürmisch, nachts besteht Glättegefahr.