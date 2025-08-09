Icon Menü
Wettervorhersage: Viel Sonne und bis 30 Grad am Wochenende

Wettervorhersage

Viel Sonne und bis 30 Grad am Wochenende

Trockenes und zunehmend heißes Wetter steht Hessen bevor. Für Dienstag sagt der Deutsche Wetterdienst sogar Temperaturen bis 34 Grad vorher.
Von dpa
    •
    •
    •
    Sonnig und sehr warm wird es am Wochenende - endlich wieder Gelegenheit für Ausflüge in die Natur. (Archivbild)
    Sonnig und sehr warm wird es am Wochenende - endlich wieder Gelegenheit für Ausflüge in die Natur. (Archivbild) Foto: Helmut Fricke/dpa

    Wenn sich die Wolken im Laufe des Tages verzogen haben, steht einem sonnigen und sehr warmen Wochenende nichts mehr im Weg. Die Luft erwärmt sich am Samstag auf 28 bis 31 Grad und am Sonntag auf 24 bis 29 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.

    Am Samstag ist es nach Wolkenauflösung heiter bis sonnig, am Sonntag strahlt die Sonne ungehindert vom Himmel. Von Regen gibt es der Vorhersage zufolge keine Spur: Es bleibt trocken.

    Die neue Woche beginnt am Montag ganz ähnlich: Es soll sonnig und trocken werden, mit 28 Grad im Norden und 31 Grad im Süden wird es sehr warm bis heiß. Am Dienstag steigen die Temperaturen mit 31 bis 34 Grad nochmals an.

