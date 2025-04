Viel Sonne und steigende Temperaturen in Hessen

In Hessen erwartet die Menschen in den kommenden Tagen frühlingshaftes Wetter. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, zeigen sich heute zunächst viele Wolken am Himmel, doch im Tagesverlauf klart es auf. Die Temperaturen steigen auf 11 bis 16 Grad. In der Nacht kühlt es auf 5 bis minus 1 Grad ab.

Am Freitag scheint fast überall die Sonne. Dabei werden Temperaturen von 14 bis 22 Grad erreicht. Für Samstag werden bei viel Sonne Höchstwerte von bis zu 25 Grad vorausgesagt. Ab Sonntag ziehen dann Wolken und Regen auf.