Viele Wolken und wenig Sonne in Hessen

Das Wochenendwetter in Hessen lässt zu wünschen übrig. Bei dichter Wolkendecke und vereinzeltem Regen zeigt sich am Samstag erst im Tagesverlauf die Sonne, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Temperaturen liegen tagsüber bei 8 bis 14 Grad. In der Nacht bleibt es trocken. Dazu sinken die Temperaturen auf 3 bis minus 2 Grad.

Am Sonntag ist die Sonne bei ähnlichen Temperaturen kaum zu sehen. Viele Wolken, vereinzelte Regenschauer und zeitweise stürmische Böen sorgen für ungemütliches Wetter. Mit Beginn der kommenden Woche wird es freundlicher. Dann wird es laut Vorhersage sonniger und wärmer.