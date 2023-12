Wetter an Silvester in Baden-Württemberg: So wird der Jahreswechsel

Bleibt es stürmisch und regnerisch oder gibt es eine klare Nacht für eine gute Silvesterraketen-Show? So wird das Wetter an Silvester in Baden-Württemberg.

Viele wünschen sich, besonders nach den Extremwetterlagen der letzten Tage und nach einem ungewöhnlich warmen Herbst in Baden-Württemberg, gutes Wetter für Silvester und Neujahr. Wenn es draußen regnet und stürmt, geht man nicht gerade gerne raus, feiert das neue Jahr und feuert vielleicht ein paar Raketen ab. Aber wie wird in Baden-Württemberg das Wetter an Silvester und Neujahr?

Wetter in Baden-Württemberg: So wird es an Silvester

Wie der Deutsche Wetterdienst prognostiziert, soll das Wetter an Silvester, dem 31. Dezember 2023, vormittags eher ungemütlich werden. Im Süden soll es Nebel geben, im Westen dichte Wolken. Im Laufe des Tages soll es vielerorts regnen, ein Schauer, der sich von Nordwesten nach Südosten durchziehen wird. An höher gelegenen Stellen soll es sogar schneien, wie bereits häufiger in den letzten Wochen in Baden-Württemberg. Maximale Temperaturen tagsüber werden zwischen sechs und zwölf Grad Celsius liegen. Vereinzelt, etwa am Feldberg, kann es auch zu starken Sturmböen kommen.

An Silvester ist allerdings das Wetter tagsüber eher Nebensache, interessant ist, wie es abends und nachts aussieht. Hier macht der Wetterbericht ein wenig Hoffnung, Regenschauer sollen nur noch vereinzelt vorkommen, auch die Bewölkung wird mancherorts gering sein, andernorts allerdings stärker. Im Hochschwarzwald und am Feldberg wehen weiterhin Sturmböen. Die Temperaturen liegen abends zwischen sieben und null Grad Celsius.

Neujahr in Baden-Württemberg: Wie wird das Wetter am 1. Januar 2024?

Der Morgen nach der Silvesterparty wird bewölkt sein in Baden-Württemberg, vereinzelt kann es auch zu Regenschauern oder Schnee kommen. Abends regnet es nördlich der Donau. Auch die Sturmböen verabschieden sich, einzig im Hochschwarzwald gibt es sie noch am ersten Tag des neuen Jahres.

Am Abend des 1. Januar 2024 ziehen die Wolken dann über dem Südwesten Deutschlands zu, es kommt vielerorts zu Regenfällen. Die Thermometer werden zwischen neun und einem Grad Celsius anzeigen.

Jahreswechsel in Baden-Württemberg: Wie wird das Wetter in Karlsruhe?

Wie steht es um die Neujahrsfeierlichkeiten in Karlsruhe? Wird man am 31. Dezember ohne Regenschirm die letzten Sekunden zum neuen Jahr unter freiem Himmel herunterzählen können? Wie es aussieht, ja! Ähnlich wie im Rest des Südwesten, wird das Wetter an Silvester in Karlsruhe tagsüber eher ungemütlich sein, wie der Wetterdienst wetter.com zeigt. Bei Temperaturen zwischen fünf und neun Grad und einer Regenwahrscheinlichkeit von 90 Prozent, werden nur wenige Menschen vor ihre Tür treten wollen.

Pünktlich zum Abend allerdings, klart der Himmel ein wenig auf und der Regen wird unwahrscheinlicher. Nachts liegt die Wahrscheinlichkeit nur noch bei 25 Prozent. Auch die Temperatur bleibt stabil bei rund sieben Grad Celsius. Dafür nimmt der Wind an Fahrt auf, es kann zu Windböen mit einer Geschwindigkeit von über 40 Kilometern pro Stunde kommen. Dennoch sind die Bedingungen gut geeignet für einen angenehmen Rutsch ins neue Jahr im Freien.

Der erste Tag des neuen Jahres wird einer für eine Tasse Tee auf dem Sofa. Der Morgen startet zwar nur bewölkt und eher trocken, ab Mittag fängt es aber in Karlsruhe an zu regnen. Den restlichen Tag über gibt es eine Regenwahrscheinlichkeit von 90 Prozent, dazu teilweise Wind und Böen an die 50 Stundenkilometer. Die Temperatur wird den ganzen Tag über um die acht Grad Celsius betragen. Ein guter Tag, um drinnen zu bleiben also.

