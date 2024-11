Wetter in Hessen weiterhin recht mild

Das Wetter in Hessen zeigt sich am Dienstag von der durchwachsenen Seite. Zunächst ist es laut Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) in Offenbach wechselnd bis stark bewölkt und anfangs fällt noch stellenweise Schauer oder schauerartiger Regen. Später gibt es gebietsweise Auflockerungen. Die Temperaturen erreichen zwischen 9 und 12 Grad, in höheren Lagen um 6 Grad.

Am Mittwoch zeigt sich der Himmel stark bewölkt bis bedeckt. Ab dem späten Vormittag kann es von Westen gebietsweise Regen geben. Die Höchstwerte liegen zwischen 7 und 11 Grad, in Hochlagen um 5 Grad. Dazu weht schwacher bis mäßiger, im Tagesverlauf böig auffrischender Wind aus Südwest. Im Bergland kann es dann starke bis stürmische Böen geben.