Wetter in Hessen zum Wochenstart sehr mild

Der Wochenstart wird in Hessen noch einmal mild. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach erwartet heute Höchsttemperaturen von bis zu 16 Grad. Dazu bleibt es meist freundlich im Land - erst am späten Nachmittag könnte von Westen her Regen aufziehen. In der Nacht zum Dienstag bleibt es dann regnerisch. Dabei kühlt es auf sieben bis vier Grad ab.

Am Dienstag zeigen sich vor allem Wolken am Himmel und nur vereinzelt mal die Sonne. Bei neun bis zwölf Grad, in höheren Lagen um sieben Grad, bleibt es aber weitgehend trocken. Auch der Mittwoch wird eher grau: Der DWD sagte viele Wolken und ab dem Mittag auch Regen voraus. Mit Temperaturen zwischen acht und zehn Grad wird es nochmals etwas kühler. Inden Hochlagen werden nur noch um die fünf Grad erreicht.

Ähnlich sieht es am Donnerstag aus. Eine meist geschlossene Wolkendecke, Regen und maximal fünf bis acht Grad. Im Bergland zeigt das Thermometer dann nur noch ein Grad an. Nachts könnte es auch wieder Bodenfrost geben.