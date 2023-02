Wetter morgen (8.2.23): Der Winter legt eine Pause ein - es gibt aber Nebel

Es wird wieder freundlicher in Deutschland. Blauer Himmel und Sonne ist das Motto am Mittwoch. So wird das Wetter morgen am 8. Februar 2023.

Am Mittwoch, 8. Februar 2023, endet die Winterdepression. Zumindest für eine kurze Zeit. Denn laut wetterkontor.de scheint fast überall die Sonne.

Wetter morgen in Deutschland: Es wird sonnig

Neben einzelnen Nebel- und Hochnebelfeldern an der Elbe oder an der deutsch-dänischen Grenze startet der Tag fast überall sonnig in Deutschland. Die Nebelfelder lösen sich im Tagesverlauf auf. Es bleibt überall trocken und die Temperaturen erreichen Höchstwerte am Nachmittag zwischen ein und sechs Grad.

Im Alpenvorland und im östlichen Bergland kommt es zu Dauerfrost. Der Wind kommt morgen aus Ost bis Südost und weht nur schwach bis mäßig.

In der Nacht zum Donnerstag, 9. Februar 2023, bleibt es meist klar. Gegen Mittwochmorgen verdichten sich im Norden und Nordwesten die Wolken jedoch wieder. Es bleibt aber weiterhin trocken. Die Temperaturen sinken im Norden und Nordwesten auf minus fünf bis null Grad, im Rest des Landes zwischen minus neun und minus drei Grad. Im Bergland und südlich der Donau wird es besonders kalt mit minus 15 bis minus neun Grad.

Wetter am Donnerstag (9. Februar 2023): Viel Sonne, wenig Regen

Am Donnerstag ist es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) wieder etwas ungemütlicher. Die Wolkenverdichtungen ziehen von Nordwesten bis in die Mitte des Landes. In den Gebieten nördlich der Mittelgebirge kann es mancherorts zu Sprühregen kommen.

Im Rest des Landes bleibt es weiter sonnig, teilweise ist es leicht bewölkt aber weiter trocken. Die Temperaturen liegen zwischen minus ein bis plus sechs Grad. Entlang des Rheins und an der Nordsee wird es am wärmsten. An den Küsten weht ein frischer Wind, teilweise ist der auch böig. Im Süden des Landes bleibt der Wind dagegen schwach.

In der Nacht zum Freitag, 10. Februar 2023, kommen die Wolkenfelder nur noch langsam voran. Es kann zu geringem Sprühregen in den Mittelgebirgen kommen. Vorsicht vor Glätte!

Im Süden bleibt es weiterhin klar oder gering bewölkt. Auch im Norden lockert sich der Himmel gegen später wieder weiter auf. Örtlich kann es zu Nebel kommen. Die Temperaturen sinken an der See auf null bis plus drei Grad, an den Alpen auf bis zu minus 13 Grad. In der Nordhälfte wird es wärmer mit Temperaturen zwischen minus vier und plus ein Grad. Im Süden liegen die Temperaturtiefstwerte auf minus acht bis minus drei Grad.