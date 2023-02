Wetter morgen in Bayern (8. Februar 2023): Die Sonne bleibt, der Nebel kommt

Die Sonne bleibt erst mal über Bayern. Lokal kommt es zu Nebelfeldern, die wieder verschwinden. So wird das Wetter in Bayern am Mittwoch, 8. Februar 2023.

Es wird wieder sonniger in Bayern. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) beginnt der Mittwoch mit viel Sonne. In manchen Gebieten ist es anfangs neblig. So wird das Wetter am 8. Februar 2023.

Wetter in Bayern am Mittwoch: Viel Sonne und eisige Temperaturen

Am Morgen gibt es in der Nähe der Alpen mancherorts noch flache Nebelfelder, ansonsten gibt es in ganz Bayern viel Sonne. Die Nebelfelder verschwinden im Laufe des Morgens. Die Temperaturen liegen bei minus drei Grad an den Alpen und im Bayerischen Wald. In Mainfranken steigen die Temperaturen auf plus vier Grad.

Aus Nordost bis Ost weht ein mäßiger Wind. Im Tagesverlauf kann dieser jedoch stark bis böig werden. In der Nacht zum Donnerstag bleibt der Himmel meist klar. In den frühen Morgenstunden kommt es vor allem im Alpenvorland zu Nebel. In den Alpentälern sinkt die Temperatur auf bis zu minus 15 Grad, ansonsten verbreitet auf minus 11 bis minus 5 Grad.

Wetter am Donnerstag (9. Dezember 2023): Die Sonne bleibt über Bayern

Auch am Donnerstag startet der Tag mit Nebelfeldern in Alpennähe. Diese halten sich bis in den Vormittag. Ansonsten bleibt es weiter sonnig in Bayern. Die Temperaturen liegen bei Werten zwischen minus ein und plus vier Grad. Ein schwacher Wind zieht über Bayern, aus südwestlicher bis südlicher Richtung.

In der Nacht zum Freitag ziehen Wolken auf. Niederschlag ist jedoch unwahrscheinlich. Im Süden Bayerns bleibt es meist klar. Die Temperaturen in den Alpentälern sinken auf minus elf Grad, am Untermain auf minus zwei Grad.

Wetter am Freitag (10. Dezember 2023): Sonne an den Alpen, Wolken im Norden

Im Norden Bayerns halten sich am Freitag die Wolken am Himmel. Voraussichtlich bleibt es trocken. In Alpennähe bleibt es meist freundlich mit viel Sonne. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen null und fünf Grad. Aus West weht ein schwacher bis mäßiger Wind.

Auch in der Nacht zum Samstag halten sich die Wolkenfelder über dem Norden. Es kommt zu Niederschlag. Vorsicht vor Glatteis auf den Straßen. Im Süden Bayerns bleibt es meist trocken. Die Temperaturen sinken auf minus fünf bis null Grad, im Bayerischen Wald und in der Nähe der Alpen auf minus neun bis minus sechs Grad.