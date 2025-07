Wetterdienst erwartet zum Wochenanfang Gewitter

Zum Wochenanfang gibt es einen Wettermix und einzelne Gewitter in Hessen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet Sonne, Wolken sowie immer mal wieder Schauer und Gewitter. Dabei liegen die Höchstwerte zwischen 26 und 28 Grad, in Hochlagen wird es etwas kühler.

Insbesondere am Nachmittag steigt laut DWD die Gewittergefahr - auch vereinzelte Unwetter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel seien nicht ausgeschlossen. In der Nacht zum Dienstag bleibt es wolkig, Schauer und Gewitter lassen dann aber nach. Die tiefsten Temperaturen liegen zwischen 17 und 13 Grad.

Auch am Dienstag könnte es Gewitter und Starkregen geben, dann bereits am Morgen. Zudem wird es im Norden mit maximal 23 Grad etwas kühler, im Süden rechnet der DWD noch einmal mit höchstens 27 Grad. Am Mittwoch zieht dann allerdings verbreitet Regen auf und örtlich können nochmals Gewitter auftreten. Dabei wird es kühler mit maximal 23 Grad im Rhein-Main-Gebiet, ansonsten höchstens 21 Grad.