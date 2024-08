Wochenstart wird heiß in Hessen

Die Menschen in Hessen können sich auf heißes Sommerwetter einstellen - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt allerdings vor erneuten Unwettern. Am Montag werden demnach Temperaturen von bis zu 34 Grad möglich sein, dabei bleibt es meist trocken, nur am Abend gibt es ein geringes Schauer- und Gewitterrisiko. Für Montag sprach der Wetterdienst zudem eine Hitzewarnung für weite Teile des Bundeslandes aus. Auch die Nacht zum Dienstag bleibt mit Temperaturen um die 20 Grad warm.

Unwetter drohen

Am Dienstag können sich im Tagesverlauf einige Schauer und teils kräftige Gewitter bilden. Örtlich drohen Unwetter durch Starkregen, Hagel und Sturmböen. In weiten Teilen des Landes wird es laut DWD schwülheiß mit Höchstwerten zwischen 31 und 35 Grad, auf den Bergen um 29 Grad. In der Nacht zum Mittwoch bleiben weiterhin Schauer und Gewitter möglich. Es kühlt auf 20 bis 17 Grad ab - vor allem in Städten bleiben die Temperaturen oft über 20 Grad, was eine tropische Nacht bedeutet.

Am Mittwoch sei erneut mit zahlreichen Schauern und teils kräftigen Gewittern mit Starkregen und Hagel zu rechnen. Es bleibt schwülwarm bis heiß mit Höchsttemperaturen zwischen 28 und 32 Grad, auf den Bergen um 26 Grad.