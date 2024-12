Wolken, Regen und nur wenig Schnee im Südwesten

Am dritten Adventswochenende können sich die Menschen in Baden-Württemberg nach den Einschätzungen der Wetterexperten weder auf Sonne noch auf viel Schnee freuen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet einen stark bewölkten Himmel und ab Samstagnachmittag immer wieder leichten Regen bei Höchstwerten zwischen null und sechs Grad. Nur im Bergland über 600 Meter könne der Niederschlag als Schnee herabfallen - in den Staulagen des Schwarzwaldes bis zu fünf Zentimeter Neuschnee.

In der Nacht zu Sonntag kann es zu Glatteis kommen, wenn nur noch gefrierender Sprühregen vom Himmel kommt. In den tieferen Lagen bleibt es laut DWD frostfrei. Windig werde es vor allem im Schwarzwald.

Auch am Sonntag rechnen die Meteorologen mit Wolken, Sprühregen und ähnlichen Temperaturen wie am Vortag sowie mit mäßigem Wind. Zu Beginn der nächsten Woche soll es dann wieder wärmer werden.