Sonne in Hessen am Wochenende

In den nächsten Tagen können sich die Menschen in Hessen nach Regen auf Sonne am Wochenende freuen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, wird es heute wolkig. Von Südwesten aus kommend sind Gewitter mit Starkregen möglich bei Temperaturen zwischen 21 und 25 Grad Celsius.

Der Freitag startet noch mit einzelnen Schauern und Wolken, bevor es zum Abend hin auflockert bei Temperaturen zwischen 19 und 23 Grad. In der Nacht zum Samstag sinken die Temperaturen unter 10 Grad, in Tallagen bis 4 Grad.

Am Samstag und Sonntag soll es noch einmal sommerlich werden: Bei Temperaturen zwischen 22 und 25 Grad am Samstag und bis zu 27 Grad am Sonntag kommt immer wieder die Sonne raus.