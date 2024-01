Glatteis-Gefahr in Baden-Württemberg: Heute wird es glatt auf den Straßen!

Der Deutsche Wetterdienst hat für Mittwoch, 17. Januar 2024, eine Wetterwarnung herausgegeben. In Baden-Württemberg herrscht heute Glatteis-Gefahr.

Mit den kalten Temperaturen wird es auch wieder glatt auf den Straßen. Besonders heute am Mittwoch kann es gefährlich werden. Denn der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt nun vor Glatteis auf den Straßen in Baden-Württemberg. Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer sollten deshalb vorsichtig sein. Mit was Sie rechnen müssen und wie das Wetter in Baden-Württemberg heute wird, lesen Sie in diesem Artikel.

Glatteis-Gefahr heute in Baden-Württemberg: Das müssen Sie wissen

Wie der DWD schreibt, kommt es seit der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 17. Januar 2024, zu gefrierendem Regen. Dieser kommt aus dem Südwesten und verbreitet sich. In den nördlichen Teilen Baden-Württembergs werde dies voraussichtlich noch bis in die Nacht auf Donnerstag, 18. Januar 2024, andauern.

Zudem warnt der Wetterdienst vor dem dabei auftretenden Glatteis. Autofahrerinnen und -fahrer sollten also vorsichtig fahren und mit entsprechenden Verkehrsbehinderungen rechnen.

Glatteis in BW am Mittwoch: So wird das Wetter heute am 17. Januar 2024

Zunächst verbreitet sich die Glätte am Mittwoch von Südwest bis nach Nordost in Baden-Württemberg durch Schneefall. Dann soll es laut dem DWD einen "raschen Übergang in mäßigen, teils starken und mehrstündigen gefrierenden Regen" geben.

Die Temperaturen erreichen im Nordosten Baden-Württembergs Höchstwerte von 2 Grad, in Südbaden um die elf Grad. Zusätzlich weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest, im Bergland kommt es allerdings zu starken bis stürmischen Böen. Am Feldberg sogar orkanartig.

Auch in der Nacht zum Donnerstag, 18. Januar 2024, müssen Autofahrerinnen und -fahrer vorsichtig sein. Besonders im Norden. Dort hält sich der gefrierende Regen oder Schnee. Mancherorts kann es daher weiter zu Glatteis kommen. Die Temperaturen liegen im Norden bei minus ein Grad, am südlichen Oberrhein bei etwa sechs Grad.