Wetterwarnung: Skandinavische Kaltluft beschert Bayern frostiges Wochenende

Das Winterwetter hat Bayern im Februar 2025 erreicht. Die Tage werden langsam zwar wieder länger, doch wer auf den Frühling hofft, muss sich noch gedulden. In Deutschland – und besonders in Bayern – kündigen sich erstmal keine milden Temperaturen an, sondern es bleibt bei einem regelrechten Wintereinbruch. Eine Kaltfront bringt laut der (Un-)Wetterwarnungen verschiedener Dienste Schnee, eisigen Wind und teils zweistellige Minusgrade.

Nachdem vielerorts bereits am Donnerstag und in der Nacht auf Freitag Schnee gefallen und liegengeblieben war, müssen sich Autofahrerinnen und Autofahrer auch weiterhin auf rutschige Straßen einstellen. Auch Fußgänger tun gut daran, die dicken Winterjacken nicht zu früh in den Schrank zu räumen. Der Deutsche Wetterdienst teilt mit, dass skandinavische Kaltluft Deutschland geflutet hat. Abgesehen davon lässt derzeit die Luftqualität in Deutschland zu wünschen übrig, was mit der aktuellen Wetterlage zu tun hat.

Schneefall und Glätte: Bayern besonders betroffen

Bereits seit Mittwoch zieht der Winter in Deutschland wieder an: Niedersachsen meldete als erstes Schneefälle, am Tag darauf war es dann an vielen anderen Orten in der Republik so weit. Beim Bayern-Wetter drohte in den östlichen Mittelgebirgen gefrierender Regen – eine risikobehaftete Lage für Verkehrsteilnehmer.

Am Donnerstag und Freitag wurde es zunehmend winterlich: Während der Westen Deutschlands etwas länger „verschont“ blieb, breitete sich in Nordbayern Schneefall aus. Die Temperaturen zeigten sich von ihrer frostigen Seite und fielen deutlich in den Minusbereich. Später folgte etwa auch in Schwaben und Oberbayern Schneefall. Dieser soll sich am Freitag immer mehr Richtung Alpen zurückziehen.

Bayern-Wetter mit Schnee bis ins Flachland – Dauerfrost in Sicht

Der Kältetrend soll erst einmal anhalten. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für die nächsten Tage eine amtliche Wetterwarnung der Stufe 1 (Gelb) herausgegeben, nicht nur in Bayern steht ein Winterwochenende bevor. Der DWD warnt dabei im ganzen Freistaat vor Frost und Glätte, in Teilen Bayerns, etwa in Alpennähe auch vor Schneefall.

Am Samstag soll es kalt bleiben. Trotz längerer Zeit mit Sonne im Süden Bayerns bewegen sich die Temperaturen zwischen -2 und +4 Grad am Tag. In Schwaben und Oberbayern pfeift dazu ein etwas auffrischender Wind aus Nordost bis Ost. In der Nacht fallen die Temperaturen auf bis zu -8 Grad, in Alpentälern kann es sogar in den zweistelligen Minusbereich gehen.

Wochenende bringt in Bayern kalte Minusgrade

Sonntag dann ein ähnliches Bild, allerdings bewölkter als am Samstag. Örtlich soll es laut DWD zu geringem Schneefall kommen, die Höchstwerte in Bayern liegen bei -2 bis +3 Grad. In Alpennähe kann es dann über Nacht auf den Montag noch einmal schneien. Es bleibt auch dann sehr kalt, bei Frühwerten zwischen -4 und -9 Grad, in den östlichen Mittelgebirgen kann es auch um die -10 Grad kalt werden.

Wetterwarnung für Bayern und Deutschland: Kommende Woche wird es eiskalt

Kommt dann die Wende? Vorerst offenbar nicht: Der Beginn der kommenden Woche dürfte noch eisiger ausfallen. Laut Wetter.de droht im Nordosten Deutschlands strenger Frost mit Tiefstwerten von -14 Grad. Auch der DWD rechnet im Osten Deutschlands mit Werten von -12 Grad und örtlich noch tieferen Temperaturen. Die Wetterwarnungen lassen wenig Zweifel: eine der härtesten Kältewellen dieses Winters bahnt sich an.

Generell ist der Trend jedoch gegenläufig: 2024 war in Bayern das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen.