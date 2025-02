Wetterwarnungen: In Bayern bahnt sich eine neue Kältewelle an

Februar 2025: Die Tage werden langsam wieder länger, doch wer auf den Frühling hofft, muss sich noch gedulden. Statt milder Temperaturen kündigt sich in Deutschland – und besonders in Bayern – ein regelrechter Wintereinbruch an. Eine neue Kaltfront bringt laut der (Un-)Wetterwarnungen verschiedener Dienste Schnee, eisigen Wind und teils zweistellige Minusgrade.

Autofahrer sollten sich auf rutschige Straßen einstellen und auch Fußgänger tun gut daran, die dicken Winterjacken nicht zu früh in den Schrank zu räumen. Abgesehen davon lässt derzeit die Luftqualität in Deutschland zu wünschen übrig.

Schneefall und Glätte: Bayern besonders betroffen

Bereits am Mittwoch zieht der Winter in Deutschland wieder an, das betrifft auch den Norden der Republik: Während es in Niedersachsen bereits erste Schneefälle gibt, bleibt es in Nordrhein-Westfalen jedoch meist trocken. Beim Bayern-Wetter drohte hingegen ab dem Morgen in den östlichen Mittelgebirgen gefrierender Regen – eine risikobehaftete Lage für Verkehrsteilnehmer.

Am Donnerstag soll es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zunehmend winterlich werden: Während der Westen Deutschlands weiter „verschont“ bleiben soll, breitet sich in Nordbayern Schneefall aus. Die Temperaturen zeigen sich von ihrer frostigen Seite.

Bayern-Wetter mit Schnee bis ins Flachland – Dauerfrost in Sicht

Während es im Südwesten mit Temperaturen über 10 Grad vergleichsweise mild bleibt, erreichen die Höchstwerte im Norden kaum den Gefrierpunkt. Der eisige Ostwind verstärkt das Kälteempfinden zusätzlich.

Am Freitag erreicht die Kaltfront dann ganz Bayern. Der DWD erwartet verbreiteten Schneefall, der sich im Tagesverlauf Richtung Alpen zurückzieht. Dabei sinken die Temperaturen spürbar: In der Nacht auf Samstag sind Werte zwischen -3 und -8 Grad zu erwarten. Bis zu 20 Zentimeter Neuschnee werden für die Alpenregionen erwartet.

Aufgrund der schlechten Luftqualität bietet es sich zunächst jedoch an, draußen weniger Zeit zu verbringen.

Wetterwarnung für Bayern: Auch in München wird es klirrend kalt

Doch das ist erst der Anfang: Am Wochenende bleibt es verbreitet frostig. Während sich an den deutschen Küsten einzelne Schneeschauer zeigen, gibt es in vielen Regionen Bayerns trockene, aber eiskalte Nächte. Besonders in München wird es laut Vorhersage von Wetteronline klirrend kalt – die Experten prognostizieren bis zu -11 Grad in der Nacht auf Sonntag.

Kommt dann die Wende? Vorerst offenbar nicht: Der Beginn der kommenden Woche dürfte noch eisiger ausfallen. Laut Wetter.de droht im Nordosten Deutschlands strenger Frost mit Tiefstwerten von -14 Grad. Die Wetterwarnungen lassen wenig Zweifel: eine der härtesten Kältewellen dieses Winters bahnt sich an.

Generell ist der Trend jedoch gegenläufig: 2024 war in Bayern das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen.