Nach Sonne am Wochenende gibt es Wolken, Regen und Schnee

Nach einem teils sonnigen Wochenende gibt es zu Beginn der neuen Woche in Hessen dichte Wolken sowie Regen und Schnee.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, gibt es am Sonntag nach Nebelauflösung einen Wechsel aus Sonne und Wolken. Im weiteren Tagesverlauf ziehen von Südwesten her dichte Wolken auf und es regnet vereinzelt. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen zwei und fünf Grad. In der Nacht zum Montag soll es trocken bleiben, aber bei frostigen Temperaturen zwischen null bis minus vier Grad ist Glätte möglich.

Am Montag gibt es bevorzugt im Süden Regen und Schnee. Die Höchstwerte liegen am Tag zwischen zwei und sechs Grad und im Bergland minus eins Grad sowie in der Nacht zum Dienstag bei minus eins bis minus vier Grad. Am Dienstag soll es laut Prognose der Wetterexperten bei etwa gleichbleibenden Temperaturen einen Mix aus Sonne und Wolken im Norden, sowie Schneeregen im Süden und im Bergland Schnee mit Glätte geben.