Gefundene Jugendliche an Schussverletzung gestorben

Die am Donnerstagmorgen auf einem Feldweg in Wetzlar gefundene schwer verletzte Jugendliche ist gestorben. Es werde wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts ermittelt, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Die 17-Jährige war noch mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden, dort starb sie an den Folgen ihrer Schussverletzung.

Ein 32 Jahre alter Mann soll ihr an dem Morgen auf einem Fußweg im Stadtteil Blasbach aufgelauert und auf sie geschossen haben. Anschließend fügte der Deutsche sich selbst mit der Waffe eine lebensgefährliche Verletzung zu. Ein Anwohner alarmierte die Polizei sowie die Rettungskräfte. Der Mann wurde in eine Klinik gebracht und dort notoperiert. Sein Zustand sei kritisch, hieß es in der Mitteilung.

Offene Frage

Er und die Jugendliche lebten im Lahn-Dill-Kreis. Ob die beiden sich kannten, muss laut Angaben einer Polizeisprecherin noch ermittelt werden.