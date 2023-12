Start heute: Was ist bisher zu Staffel 2 von "What If?" bekannt?

Auf Disney+ startet heute am 22. Dezember Staffel 2 von "What If?". Hier gibt es alle Infos zu Folgen, Besetzung, Handlung, Trailer und Stream der Marvel-Serie.

"What If?" startet in die zweite Runde - Disney+ präsentiert die zweite Staffel. Bisher ist noch viel bekannt zur neuesten Staffel. Möchten Sie wissen, was bereits alles veröffentlicht wurde? Möchten Sie wissen, wann der Start ist und was bereits über Folgen, Besetzung und Handlung bekannt ist? Dann sind Sie hier genau richtig. Dieser Artikel liefert Ihnen alles, was bisher bekannt ist, zu Start, Folgen, Besetzung, Handlung und Stream der Marvel-Serie auf Disney+. Am Ende beinhaltet dieser Artikel einen Trailer zur zweiten Staffel von "What If?".

Wann ist der Start von "What If?" - Staffel 2?

Die erste Staffel von "What If?" endete bereits im Oktober 2021. Mittlerweile ist auch der Starttermin für Staffel 2 bekannt: Die erste Folge wird heute, am 22. Dezember 2023 auf Disney+ zu sehen sein. Bis zum 30. Dezember sind die Episoden täglich im Stream verfügbar.

Folgen der zweiten Staffel von "What If?"

Wie schon die erste Staffel besteht auch die zweite Staffel von "What If?" aus neun Episoden. Hier eine Übersicht der neuen Folgen:

Folge 1: What If... Nebula Joined the Nova Corps?, 22. Dezember

Folge 2: What If... Peter Quill Attacked Earth's Mightiest Heroes?, 23. Dezember

Folge 3: What If... Happy Hogan Saved Christmas?, 24. Dezember

Folge 4: What If... Happy Hogan Saved Christmas?, 25. Dezember

Folge 5: What If... Captain Carter Fought the Hydra Stomper?, 26. Dezember

Folge 6: What If... The Avengers Assembled in 1602?, 27. Dezember

Folge 7: What If... Hela found the Ten Rings?, 28. Dezember

Folge 8: What If... Kahhori Reshaped the World?, 29. Dezember

Folge 9: What If... Strange Supreme Intervened?, 30. Dezember

Was ist bekannt zur Besetzung der zweiten Staffel "What If?"?

Jeffrey Wright wird auch in Staffel 2 als "The Watcher" durch die Episoden führen. Es darf angenommen werden, dass auch zahlreiche weitere MCU-Größen an der zweiten Staffel beteiligt sind und den dazugehörigen Charakteren ihre Stimme leihen. Neben Chris Hemsworth werden die Fans aller Voraussicht nach auch Hollywood-Stars wie Samuel L. Jackson, Natalie Portman und Zoe Saldana zu hören bekommen.

Worum geht es in der 2. Staffel von "What If?"? Handlung und neue Helden

Wie serien.de mitteilt, bestehen die neuen Folgen aus Einzelgeschichten. Es wird neue Geschichten sowie neue Helden geben. Bekannt ist bereits, dass die neue Heldin Kahhori heißen wird. Die Figur wurde eigens für die Serie entwickelt und hat ihren Ursprung nicht in den Comics. In Staffel 2 gehen die Serienmacher der Frage nach, was geschehen wäre, wenn der Tesseract im Gebiet der Haudenosaunee und noch vor der Kolonialisierung von Amerika abgestürzt wäre. Die Handlung der Episode ist also vor Hunderten von Jahren angesiedelt: Die Zeit, in welcher der Tesseract einen See in ein Tor zu den Sternen verwandelt.

Kahhori wird sich neue, mächtige Verbündete suchen, die ihr dabei helfen werden, ihr Volk zu retten und den Verlauf der Geschichte zu ändern, das kündigte Marvel kürzlich an.

Stream zu Staffel 2 von "What If?"

Auch der zweite Teil der Marvel-Serie ist im Stream auf Disney+ verfügbar. Hierbei benötigen Sie lediglich ein kostenpflichtiges Abo. Die Filme und Serien können für einen Preis von 8,99 Euro pro Monat angesehen werden.

Das ist der Trailer zu "What If?" - Staffel 2:

Alle, die sich gerne jetzt schon einen Eindruck über die neue Serie auf Disney+ verschaffen möchten, müssen sich nicht mehr länger gedulden. Hier haben wir für Sie den Trailer verlinkt:

