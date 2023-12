"What if?", Staffel 2: Folgen, Handlung, Trailer und Infos zum Stream

Auf Disney+ läuft ab Dezember 2023 Staffel 2 von "What If?". Hier gibt es alle Infos zu Folgen, Besetzung, Handlung, Trailer und Stream der Marvel-Serie.

"What If?" geht in die zweite Runde - Disney+ präsentiert die zweite Staffel. Vor etwas mehr als zwei Jahren gab es den Start einer neuen Marvel-Serie, die unter dem Titel "What If...?" auserwählte Szenarien aus dem Marvel-Universum präsentiert. Den Zuschauern werden alternative Perspektiven und Wendungen zu bekannten Marvel-Geschichten erzählt. Beispielsweise erfährt Peggy Carter die Wirkung des Super-Soldaten-Serums, Captain America findet sich plötzlich als Zombie wieder, und T’Challa übernimmt die Leitung der Guardians of the Galaxy.

In diesem Artikel liefern wir Ihnen alle Informationen zur Serie, einschließlich Hintergrundinformationen zu den Episoden, dem Cast und der fesselnden Handlung. Außerdem haben Sie hier die Gelegenheit, sich den Trailer zur zweiten Staffel von "What If...?" anzusehen.

Seit wann läuft "What If?" - Staffel 2?

Die erste Staffel von "What If?" endete bereits im Oktober 2021. Mittlerweile war auch der Starttermin von Staffel 2: Die erste Folge lief am 22. Dezember 2023 auf Disney+. Bis zum 30. Dezember 2023 werden die Episoden täglich bis zum Staffelfinale veröffentlicht. Natürlich sind diese auch danach noch jederzeit im Stream verfügbar.

Folgen der zweiten Staffel von "What If?"

Wie schon die erste Staffel besteht auch die zweite Staffel von "What If?" aus neun Episoden. Hier eine Übersicht der neuen Folgen:

Folge 1: "What If... Nebula Joined the Nova Corps?", 22. Dezember

Folge 2: "What If... Peter Quill Attacked Earth's Mightiest Heroes?", 23. Dezember

Folge 3: "What If... Happy Hogan Saved Christmas?", 24. Dezember

Folge 4: "What If... Iron Man Crashed into the Grandmaster?", 25. Dezember

Folge 5: "What If... Captain Carter Fought the Hydra Stomper?", 26. Dezember

Folge 6: "What If... The Avengers Assembled in 1602?", 27. Dezember

Folge 7: "What If... Hela found the Ten Rings?", 28. Dezember

Folge 8: "What If... Kahhori Reshaped the World?", 29. Dezember

Folge 9: "What If... Strange Supreme Intervened?", 30. Dezember

Besetzung der zweiten Staffel "What If?"?

Jeffrey Wright wird auch in Staffel 2 als "The Watcher" durch die Episoden führen. Es darf angenommen werden, dass auch zahlreiche weitere MCU-Größen an der zweiten Staffel beteiligt sind und den dazugehörigen Charakteren ihre Stimme leihen. Neben Chris Hemsworth werden die Fans auch Hollywood-Stars wie Samuel L. Jackson, Natalie Portman und Zoe Saldana zu hören bekommen.

Worum geht es in der 2. Staffel von "What If?"? Handlung und neue Helden

Die zweite Staffel der Animationsserie "What If...?" setzt ihre Erkundung alternativer Szenarien und entscheidender Wendepunkte im Marvel Cinematic Universe (MCU) fort.

Aufgrund der coronabedingten Kürzung der ersten Staffel um eine Folge, wird in der zweiten Staffel die bereits durchgesickerte Episode mit Tony Stark gezeigt, in der er zum Gladiator auf Sakaar wird. Es wird auch angedeutet, dass der Hydra-Stampfer erneut eine Rolle spielen wird, wobei der Kampfanzug und sein Träger, Steve Rogers, möglicherweise in die Hände von Hydra gefallen sind. Bei einer möglichen Gehirnwäsche von Rogers, ähnlich der von Bucky, könnte es zu einer Konfrontation zwischen Rogers und Captain Carter kommen.

Die zweite Staffel widmet sich zudem intensiver den Guardians of the Multiverse. Neue Geschichten, die die Protagonisten aus Phase 4 des MCU einbeziehen, versprechen Wiedersehen mit Shang-Chi, den Eternals und Hela. Die Serie bietet somit einen faszinierenden Einblick in alternative Verläufe der MCU-Geschichte und verspricht erneut, etablierte Narrative auf den Kopf zu stellen.

Kahhori wird sich zudem neue, mächtige Verbündete suchen, die ihr dabei helfen werden, ihr Volk zu retten und den Verlauf der Geschichte zu ändern, das kündigte Marvel kürzlich an.

Stream zu Staffel 2 von "What If?"

Auch der zweite Teil der Marvel-Serie ist im Stream auf Disney+ verfügbar. Hierbei benötigen Sie lediglich ein kostenpflichtiges Abo. Die Filme und Serien können für einen Preis von 8,99 Euro pro Monat angesehen werden.

Das ist der Trailer zu "What If?" - Staffel 2:

Alle, die sich gerne einen ersten Eindruck über die neue Staffel auf Disney+ verschaffen möchten, können dies hier tun. Der Trailer gibt einen Einblick in neun neue, weitgehend eigenständige Folgen, die das bisherige Geschehen grundlegend umkrempeln:

