WhatsApp-Betrug: Polizei veröffentlicht WhatsApp-Chats

Bei WhatsApp versuchen Betrügerinnen und Betrüger mit verschiedenen Maschen an Geld zu kommen. Die Polizei hat nun Chats veröffentlicht, welche diese ans Licht bringen.

Betrugsfälle über WhatsApp gehören für die Polizei mittlerweile zum Alltag. Die Polizei Mittelfranken hat nun Chatverläufe veröffentlicht, welche die Maschen der Betrügerinnen und Betrüger aufdecken. "Wir wollen auf das Phänomen aufmerksam machen. Die Geschädigten sind tendenziell jünger als beim Enkel-Trick. Es ist eine neuere, andere Masche", sagte Polizeisprecher Marc Siegl zu der Veröffentlichtung.

In Nürnberg wurden laut Siegl in diesem Jahr bereits mehr als 200 Fälle einer bestimmten Masche von WhatsApp-Betrug gemeldet. "Die Dunkelziffer dürfte noch wesentlich höher sein". Bei der Masche geht es vor allem darum, dass Kriminelle besorgte Eltern ausnehmen wollen.

WhatsApp-Betrug: Polizei Mittelfranken veröffentlicht WhatsApp-Chatverläufe

"Wir haben hier einen Chatverlauf mit echten Betrügern für euch", heißt es in einer Mitteilung des Präsidiums in Nürnberg: "Dahinter stecken Betrüger, die nach der Kontaktaufnahme per SMS über den WhatsApp-Chat versuchen, euch dazu zu bringen, Geld zu überweisen." Immer wieder würden Personen auf diese Betrugsmaschen hereinfallen. Der Appell: "Warnt deshalb bitte eure Angehörigen, Freunde und Bekannte!"

Ein Chatverlauf von WhatsApp Betrügern mit Opfern. Foto: Polizei Mittelfranken

Die Polizei hat einige Tipps, wie man sich auf WhatsApp verhalten sollte, um nicht Opfer einer solchen Betrugsmasche zu werden. Im Folgenden sind sie zusammengefasst:

Falls bereits Geld überwiesen wurde: Sofort bei der Bank eine Rücküberweisung beantragen.

Im Zweifel immer an die Polizei wenden.

wenden. Niemals auf Aufforderung Geld überweisen.

Telefonnummern der Absender überprüfen.

Fragen stellen, welche nur die eigenen Kinder wissen können.

Nicht von Emotionalität leiten lassen.

Auf keinen Fall die "alte" Nummer der Person löschen, sondern vielmehr überprüfen, ob diese noch erreichbar ist. Entweder per Anruf oder per Nachricht.

Versuch des telefonischen Kontakts mit dem Kind.

