Neue Community-Funktion soll WhatsApp-Gruppen revolutionieren

WhatsApp bekommt neue Funktionen. Besonders spannend ist die Funktion Communitys, welche Gruppen-Chats beim Messenger revolutionieren soll.

Die Gruppenfunktionen sind ein Grund dafür, dass sich WhatsApp zu dem beliebtesten Messenger der Welt entwickelt hat. Nun sorgt der Dienst, der seit 2014 ein Teil von Meta-Platforms ist, für eine Revolution bei Gruppen-Chats.

WhatsApp führt Community-Funktion ein

WhatsApp wird eine neue Community-Funktion einführen, wie der Messenger bekanntgab. Diese soll für deutlich mehr Übersicht für Nutzerinnen und Nutzer sorgen, die in mehreren Gruppen-Chats mit derselben Personengruppe interagieren. Das kann beispielsweise auf Kolleginnen und Kollegen, oder die Familie zutreffen. Es soll also Schluss mit dem Chaos sein, welches WhatsApp-Gruppen teilweise mitbringen.

Die Funktion wird den Namen Communitys tragen und funktioniert wie folgt: Wenn man eine Community anlegt, dann können in dieser mehrere Gruppen-Chats innerhalb einer Personengruppe organisiert werden. Ein Beispiel: Innerhalb eines Sportvereins können mehrere Chat-Gruppen aufgemacht werden, in denen unterschiedliche Themengebiete unter einem Dach vereint werden. Sie lassen sich übersichtlich in einer Community anzeigen.

WhatsApp: Neue Funktion Communitys kommt in den nächsten Monaten

Die Funktion Communitys will WhatsApp in den kommenden Monaten allen Nutzerinnen und Nutzern weltweit zur Verfügung stellen. Innerhalb der App wird ein eigener Reiter geschaffen, der bei Apple-Handys unten auf dem Bildschirm zu sehen sein wird. Bei Android-Smartphones wird er oben angezeigt.

Wer auf den Reiter tippt, der kann eine neue Community erstellen und bereits bestehende Gruppen zu einer Community hinzufügen. Alle Mitglieder einer Community können außerdem eine Übersicht wahrnehmen, in welcher alle bestehende Gruppen angezeigt werden. Es kann einfach zwischen diesen gewechselt werden. Auf der Communitys-Startseite befinden sich auch Ankündigungen für Chat-Gruppen, welche an die Mitglieder von einer Community gerichtet sind.

Neben Communitys: Weitere neue Funktionen für WhatsApp

Ab sofort ruft WhatsApp auch noch weitere Funktionen ins Leben, welche für Nutzerinnen und Nutzer spannend sein können:

Videoanrufe können mit bis zu 32 Personen geführt werden.

Gruppen können eine Größe von bis zu 1.024 Teilnehmern annehmen.

Innerhalb von Chats können Umfragen gestartet werden.

Einzelne Nachrichten in Gruppen-Chats können durch Administratoren gelöscht werden.

Dateien können bis zu einer Größe von 2 Gigabyte verschickt werden.

Zum Start der neuen Funktionen meldete sich auch Facebook-Gründer Mark Zuckerberg zu Wort. Der Chef von Meta machte klar, dass die gesamte Kommunikation von WhatsApp Ende-zu-Ende-verschlüsselt ist. Daher könnten Nachrichten nur von Sender und Empfänger gelesen werden.