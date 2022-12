WhatsApp-Status anonym lesen: So geht's

Was tun, wenn man den WhatsApp-Status der Kontakte ansehen möchte, gleichzeitig aber nicht will, dass sie das wissen? Es gibt einige Tricks dafür.

Das Gefühl kennen wahrscheinlich viele: Sie wollen den WhatsApp-Status einer Person aus dem Kontaktbuch unbedingt ansehen, möchten aber nicht, dass die Person weiß, dass Sie zugeschaut haben. Denn WhatsApp schickt an den Verfasser eines Status eine Lesebestätigung, sobald jemand den Status ansieht. Was also tun, wenn man das verhindern will? Ein paar Tricks, die das möglich machen:

WhatsApp-Status anonym lesen: Lesebestätigung deaktivieren

Der einfachste Weg geht über die Datenschutzeinstellungen der App. Wenn Sie dort die "Lesebestätigungen" deaktivieren, erfahren andere Personen nicht mehr, wenn Sie eine Nachricht gelesen haben oder eben einen Status angeschaut haben. Es verschwinden die blauen Haken. Das Ganze hat allerdings einen Nachteil: Wenn Sie die Lesebestätigungen ausschalten, erfahren Sie auch nicht mehr, wenn jemand Ihre Nachrichten liest oder Ihren Status anschaut. Hier gilt es also abzuwägen.

Nach 24 Stunden kann man die Lesebestätigung wieder aktivieren

Wem die Nachteile der deaktivierten Lesebestätigung zu schwerwiegend sind, er aber dennoch dringend verhindern will, dass jemand anderer erfährt, dass man seinen Status angeschaut hat, kann beruhigt sein. Wenn Sie den Status mit deaktivierter Lesebestätigung anschauen und dann warten, bis der Status nach 24 Stunden automatisch verschwindet, können Sie anschließend die Lesebestätigung wieder anschalten. WhatsApp schickt dem Verfasser des Status keine "nachträgliche" Lesebestätigung und Sie erhalten wieder wie gewohnt Ihre Lesebestätigungen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: ProSieben

Riskante Alternativen: Internetverbindung kappen oder App löschen

Neben der sehr verlässlichen Option der Lesebestätigung gibt es noch weitere Tipps, wie Sie sich durchmogeln können. Ein Vorschlag: Trennen Sie die Internetverbindung Ihres Geräts, bevor Sie den Status anschauen. Dafür müssen die Inhalte natürlich bereits geladen sein. Allerdings gibt es auch hier ein großes Problem. Sobald Sie Ihr Gerät wieder mit dem Internet verbinden, sendet WhatsApp automatisch die Lesebestätigung an den Verfasser des Status.

Hier soll ein Trick helfen: Nach dem Betrachten des Status soll man die App löschen, die Internetverbindung wiederherstellen und die App neu installieren. Das Ganze ist allerdings nicht nur ein riesiger Aufwand, sondern auch nur ein paar Mal möglich, denn WhatsApp begrenzt die Anzahl möglicher Neuinstallationen.

Wenn Sie also auf Nummer sicher gehen wollen, nutzen Sie am besten die Option der deaktivierten Lesebestätigung. Die Nachteile mögen nerven, aber es ist der einfachste und vor allem sicherste Weg.