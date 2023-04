WhatsApp: Neues Design und neue Navigationsleiste sollen kommen

WhatsApp begleitet Millionen Menschen tagtäglich auf ihren Smartphones. Allerdings ist das Design ein wenig in die Jahre gekommen. Deshalb bekommt die App eine neue Nutzeroberfläche.

Das Portal wabetainfo.com hat in der Vergangenheit immer wieder valide Informationen zu WhatsApp-Neuerungen veröffentlicht und verfolgt die Beta-Tests der App sehr genau. Nun hat das Portal einige Neuerungen in der Anwendung ausgemacht, die besonders Nutzer freuen dürften, die das WhatsApp-Design für etwas angestaubt halten.

Übrigens werden auch nicht alle Änderungen der App begrüßt. Zuletzt sorgte eine WhatsApp-Funktion bei den Nutzern für Kritik. Neue Emojis sorgten jüngst hingegen für Begeisterung.

WhatsApp bekommt neue Nutzeroberfläche - Das sind die Neuerungen

Gravierendste Änderung für das Design hat das Portal in der Beta-Version 2.23.8.4 für Android im Google Play Beta Program ausgemacht. Nutzer hätten schon seit längerer Zeit das Interface der App als altmodisch und nicht besonders nutzerfreundlich bezeichnet, heißt es in dem Bericht, demzufolge eine neue Navigationsleiste im unteren Bereich der App geplant ist. Die Änderung ist für die Android-Version der App geplant und wird diese voraussichtlich der Version anpassen, die auch auf iPhones verfügbar ist.

Mit der neuen Navigationsleiste sollen Nutzer leichter und schneller Zugriff auf die Menüpunkte "Chats", "Gruppen", "Status" und "Anrufe" erhalten.

WhatsApp: Design-Änderung auch für iOS

Das ist aber nicht alles. In der Beta-Version für iOS 23.7.0.74 werden laut wabetainfo.com weitere Design-Änderungen für die Anwendung unter iOS geplant. So sollen in den Menüpunkten, wie beispielsweise "Einstellungen", die unterschiedlichen Sektionen in einem gerundeten, statt eckigen Design und mit mehr Abstand zum Bildschirmrand dargestellt werden. Laut den Beta-Testern verspricht die Neuerung einen saubereren Look für WhatsApp unter iOS.

Die vorgestellten Neuerungen sind derzeit noch in der Entwicklung und zunächst nur für Beta-Tester von WhatsApp verfügbar. Die Änderungen werden zu einem späteren Zeitpunkt an alle Nutzer ausgespielt. Wann dies der Fall sein wird, ist noch nicht bekannt, es ist aber davon auszugehen, dass die Updates zur Nutzeroberfläche nicht mehr lange auf sich warten lassen.

WhatsApp arbeitet ständig an neuen Funktionen. Während manche sehr schnell ihren Weg auf die Smartphones der Nutzer finden, ist bei anderen Neuerungen, wie dem Tipps- und Tricks-Chat unklar, ob er überhaupt irgendwann allen Nutzern zur Verfügung steht.

Hingegen kann jeder Nutzer derzeit nachsehen, wie viele Nachrichten er in WhatsApp verschickt oder empfangen hat. Wer den Messenger auf mehreren Geräten nutzen möchte, kann auch einmal die neue Desktop-App von WhatsApp ausprobieren. Zudem gibt es die Möglichkeit zu verbergen, wann man in WhatsApp zuletzt online war.