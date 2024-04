Edeka-Lieferant ist insolvent: Eigenmarken könnten in Zukunft aus dem Regal verschwinden

Eine traditionsreiche Destillerie hat Insolvenz angemeldet. Als Folge könnten einige Produkte aus den Edeka-Regalen verschwinden.

Experten hatten Anfang des Jahres bereits gewarnt, dass die Pleite-Welle von 2023 dieses Jahr nur noch schlimmer werden würde. So haben jüngst nicht nur eine bekannte Bäckereikette, die wohl nicht alle Filialen erhalten kann, ein bekannter Gin-Hersteller und gar ein Skigebiet Insolvenz beantragen müssen. Auch eine Destillerie, die mit Edeka zusammenarbeitet, wurde jüngst von wirtschaftlichen Schwierigkeiten heimgesucht. Um welchen Hersteller es sich handelt und was es für die Produkte in den Edeka-Regalen bedeutet, erfahren Sie in diesem Artikel.

Edeka-Lieferant ist insolvent: Diese Eigenmarken könnten in Zukunft aus dem Regal verschwinden

Wie bereits Ende 2023 bekannt wurde, hat die Altenburger Destillerie GmbH, ein Unternehmen mit einer über 75-jährigen Geschichte in der Produktion und dem Vertrieb von Spirituosen, Insolvenz angemeldet. Dies geht aus einer Pressemitteilung der Kanzlei Rombach aus Erfurt hervor, deren Rechtsanwalt Rolf Rombach vom Amtsgericht Gera zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt wurde. Die Altenburger Destillerie, die laut der Website des Unternehmens vor allem für ihre breite Palette von Frucht- und Sahnelikören bis hin zu verschiedenen Schnäpsen bekannt ist, sei vor allem wegen der wirtschaftlichen Abschwächung der letzten Monate, steigenden Energiekosten und der anhaltenden Inflation unter Druck geraten. Für die Destillerie ist es die zweite Insolvenz innerhalb weniger Jahre.

Laut Angaben des Herstellers beliefert das Unternehmen Händler in ganz Europa und den USA - und auch Edeka-Märkte in Thüringen gehören zu den Abnehmern der Spirituosen. Edeka sei nicht nur großer Abnehmer, sondern helfe zudem dabei, neue Getränke und auch Süßwaren zu testen, erklärte Michael Schenk, Chef der Destillerie in einer Lieferanten-Präsentation auf der offiziellen Edeka-Homepage. Im Rahmen der Insolvenzmeldung wurde zunächst davon gesprochen, dass das Unternehmen mit seinen rund 30 Mitarbeitern den Geschäftsbetrieb zunächst uneingeschränkt fortführen werde.

Wie nun durch einen Bericht der Ostthüringer Zeitung bekannt wurde, gibt es aber hinsichtlich der Produkte eine Änderung. So sagte Insolvenzverwalter Rolf Rombach gegenüber der Zeitung: "Eine momentane Neuerung ist es, dass wir uns von den Eigenmarken getrennt haben, wie beispielsweise Produkten von Edeka. Es gab auch noch einen sehr hohen Fertigwarenbestand, der Stück für Stück reduziert werden soll". Das Hauptaugenmerk läge jetzt, so Rombach, auf den Hausmarken der Destillerie - beispielsweise den Schwarzgebrannten.

Altenburger Destillerie insolvent - So geht es weiter

Während die Lohnfortzahlungen der Mitarbeiter laut der Mitteilung der Anwaltskanzlei zunächst gesichert werden konnten, steht für die Destillerie am 10. April ein wichtiger Termin ins Haus. Bei einer Ausschusssitzung werden sich die Gläubiger des Unternehmens versammeln und weitreichende Entscheidungen zum weiteren Verlauf des Insolvenzverfahrens treffen. Für das Unternehmen ist diese Sitzung eine entscheidende Weichenstellung, denn hier wird festgelegt, ob und wie es mit dem Unternehmen in Zukunft weitergehen wird.

