So bauen Biber Bürokratie ab

Ist aber auch nervig, wenn alles stets seine Ordnung haben muss. Zwar gibt es noch Kleinode der Anarchie; etwa den Kindermaltisch, dessen Erscheinungsbild Stifte-Mikado, Papierchaos und Klebestift-Fallen prägen. Doch bleiben sie Ausnahme in einer Welt, in der Formulare und Verordnungen den Lebensweg vorgeben. Es muss nicht immer der dicke schwarze Filzstift in den Klauen eines rücksichtslosen Staatenlenkers sein, der einem Vorhaben Bedeutung verleiht. Ohne Unterschrift geht oft gar nichts.

Jeder versucht sich irgendwie am Bürokratieabbau, den meisten jedoch fehlt es am nötigen Biss. Nicht so dem Biber. Gemeinhin interpretiert das Tier Baumpflege auf ziemlich radikale Weise. Zögerliches Stutzen ist nicht sein Ding. Stattdessen: Baum fällt. In Kommunen stoßen Schwarzbauten selten auf Gegenliebe. Sympathiepunkte sammelten nun aber Abgesandte des vierbeinigen Baumeisters in Tschechien. Wie sich überbordender Schriftverkehr eindämmen lässt, hat der Nager dort bewiesen. Jahrelang hatten Naturschützer, Wasserwirtschaftler, Kommunen und Forstbetriebe darüber diskutiert, ob und wie sie den Fluss Klabava auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz in seinen natürlichen Lauf zurückversetzen könnten.

Die Biber sparen dem Steuerzahler 1,2 Millionen Euro

Planfeststellungsverfahren? Genehmigungen? Fördergelder? Einfach machen - dachte sich die Biberfamilie, bestehend aus einem Elternpaar und zwei Generationen Jungtieren. In rasantem Tempo schufen die Nager Tatsachen und verwandelten dank eines Damms einen Teil des Landschaftsschutzparks in ein Sumpfgebiet. Geschätzte Ersparnis: 1,2 Millionen Euro. Letztlich also alles wie auf dem Maltisch: Anarchie und Chaos können Ausgangspunkt erstaunlicher Ergebnisse sein.