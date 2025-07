Ein kauziger Multimillionär vom Bodensee hat Millionen für soziale Projekte hinterlassen

Es gibt nur wenige Bilder von Thomas Seger, und einige davon sind etwas unscharf. Eines zeigt einen Mann um die 40, irgendwann in den 1980er Jahren, mit Brille und leicht zerzausten Haaren. Lächelnd und mit listig blinzelnden Augen. Er sitzt vor einem Fenster, das jene rostig-braunen Vorhänge verdecken, die zu dieser Zeit tausendfach in deutschen Einfamilienhäusern hingen. Was ihn damals so amüsierte, kann man ihn nicht mehr fragen. Im Jahr 2022 ist Thomas Seger gestorben. Schwerreich, aber ohne Nachkommen.

