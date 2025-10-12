Wie Tilos die erste fast abfallfreie Insel der Welt wurde

2022 begann auf der griechischen Insel Tilos ein neuer Weg der Müllentsorgung. Alle kommunalen Mülltonnen auf den Straßen der kleinen Insel zwischen Rhodos und Kos wurden entfernt und die Mülldeponie geschlossen. Dafür setzt Tilos auf ein Zero Waste-Konzept, ein kreislauforientiertes System das auf Recycling und Wiederverwendung von Müll basiert. Hierfür entstand auf dem früheren Gelände der Mülldeponie die Recyclinganlage, welche zentraler Bestandteil des Systems ist. Damit das System funktioniert, braucht es aber auch die Mithilfe der knapp 800 Bewohnerinnen und Bewohner von Tilos.

Recyclinganlage sorgt für Erhalt des Kreislaufs

Dort werden die Abfälle von Haus zu Haus gesammelt, wobei die Haushalte ihren Müll schon selbst in eigens entworfenen Müllsäcken trennen. Die gesammelten Abfälle werden in die Recyclinganlage gebracht, wo Biomüll kompostiert und zu Inseldünger verarbeitet wird. Recycelbarer Abfall wird dort sortiert und dann entweder recycelt oder zur Wiederverwertung verschickt. Der Restmüll, der sich nicht zur Wiederverwendung eignet, wird in dieser Anlage zur Energiegewinnung aufbereitet oder komprimiert und in einer Müllverbrennungsanlage bei Athen entsorgt. Abfälle wie Elektrogeräte bekommen im „Centre for Creative Upcycling“ ein zweites Leben. Durch dieses System wird mittlerweile über 85 Prozent des gesamten Mülls auf der Insel recycelt und bleibt so im Kreislauf.

In Zukunft will Tilos noch einen weiteren Schritt gehen und die Abfälle in den Haushalten reduzieren. Der Erfolg des Tilos-Modells soll auch als Vorbild für andere griechische Inseln dienen, weshalb die griechische Regierung mittlerweile die gesamte Finanzierung der Recyclinganlage übernommen hat. Als Tourist auf der Insel kann man selbst ein Teil des Systems werden. Nach der Ankunft erhalten Besucher Ausrüstung und Informationen über das Programm, um während der Zeit auf Tilos ein Teil des Kreislaufs zu werden.