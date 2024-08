Wie kostenlose Fahrräder die Bildungschancen in Indien verbessern

Fahrradfahren hat viele Vorteile. Man bewegt sich, ist an der frischen Luft, kann leicht kurze Strecke zurücklegen – und tut nebenbei auch noch was für die Umwelt, wenn man stattdessen das Auto stehen lässt. In Indien haben Fahrräder noch eine weitere Bedeutung: Sie verbessern offenbar die Bildungschancen. Das haben Forscher des Indian Institute of Technology in Delhi in einer vergleichenden Studie herausgefunden.

In Indien brechen Mädchen und junge Frauen die Schule im Schnitt deutlich früher ab als Jungs, etwa weil sie im Haushalt helfen müssen oder ihnen die langen Schulwege zu Fuß nicht zugetraut werden. Zudem werden viele Mädchen im patriarchalisch geprägten Indien schon vor ihrem 18. Geburtstag verheiratet.

Nun haben sich Wissenschaftler die Ergebnisse von landesweiten Bildungsumfragen angeschaut, die in den vergangenen Jahren regelmäßig mit Kindern und Jugendlichen in Indien durchgeführt wurden. Diese Ergebnisse haben die Forscher in Beziehung mit einem staatlichen Programm gesetzt: Dabei werden seit 20 Jahren im ganzen Land kostenlos Fahrräder verteilt.

Vor allem für Mädchen haben sich die Bildungschancen verbessert

In den Umfragen wurden unter anderem der Weg zur Schule, das Alter bei der Einschulung und der Bildungsabschluss abgefragt. Die Verantwortlichen der Studie sind zu dem Ergebnis gekommen, dass sich durch das Programm vor allem für die Bevölkerung auf dem Land die Bildungschancen verbessert haben – insbesondere für Mädchen und junge Frauen.

Die kostenlosen Fahrräder konnten offenbar dabei helfen, jungen Inderinnen den Schulweg zu erleichtern. In den vergangenen Jahren konnten Mädchen und junge Frauen vom Land durch das Programm im Schnitt früher eingeschult werden, die Schule länger besuchen und einen besseren Abschluss machen. Dank der kostenlosen Fahrräder, sagen die Verantwortlichen der Studie, gebe es nicht nur bei der Mobilität, sondern auch bei der Bildung weniger Unterschiede zwischen Jungs und Mädchen.