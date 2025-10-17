Wie per Zufall eine neue Therapie gegen Krebs entstand

Ultraschall kann mehr, als aufregende Bilder von einer Schwangerschaft zu erzeugen. Das haben schon einige Mediziner bewiesen, Anfang der 2000er auch Zhen Xu als Doktorandin an der University of Michigan. Sie erforschte, wie sich krankes Gewebe ohne einen operativen Eingriff zerstören lässt. Dabei entdeckte sie per Zufall eine neue Therapie, um Krebs zu bekämpfen. Diese ist nun erstmalig in Europa zugelassen, wie die britische BBC berichtet.

Neue Therapie gegen Krebs: Zhen Xu entdeckte Histotripsy durch einen Zufall

Zhen Xu experimentierte mit hochfrequentem Ultraschall an Schweineherzen. Hochfrequenter Ultraschall ist für das menschliche Ohr normalerweise nicht hörbar. Xu aber verwendete einen speziellen Verstärker, der solchen Lärm erzeugte, dass sich ihre Kolleginnen und Kollegen beschwerten. Aus diesem Grund änderte sie die Pulsrate des Ultraschallgeräts – und stellte fest, dass das Gewebe so stärker auf die Schallwellen reagierte. Innerhalb von Sekunden bildete sich ein Loch im Gewebe eines Schweineherzens. Die neue Methode Histotripsy war geboren.

Bei Histotripsy werden Schallwellen auf einen sehr kleinen Bereich eines Tumors konzentriert. Vergleichbar ist die Fläche laut Xu etwa mit der Spitze eines Stifts. Die Schallenergie erzeugt mikroskopisch kleine Blasen, die sich innerhalb von Mikrosekunden ausbreiten und zerfallen. Dabei zerstören sie Tumorgewebe, dessen Reste das menschliche Immunsystem eigenständig abbauen kann. Keine Hitze, Strahlung oder Chemikalien kommen zum Einsatz. Zudem ist das Verfahren nicht-invasiv, Patientinnen und Patienten können in der Regel noch am selben Tag nach Hause gehen.

Neue Therapie gegen Krebs: Histotripsy ist nun im Vereinigten Königreich zugelassen

Im Oktober 2023 wurde die Methode offiziell von der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA für die Behandlung von Lebertumoren zugelassen. In einer Studie erzielte die Histotripsy bei 95 Prozent der Patientinnen und Patienten mit Lebertumoren technische Erfolge. Zwar kann es der BBC nach zu Nebenwirkungen kommen, diese seien Forschungen zufolge jedoch selten. Seit Juni ist das Verfahren im Vereinigten Königreich – und damit erstmals in Europa – zugelassen.